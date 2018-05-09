Гостям Каннского фестиваля запретили делать селфи

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Организаторы Каннского фестиваля запретили делать селфи на ковровой дорожке, сообщает "360tv".

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Андрей Звягинцев станет членом жюри 71-го Каннского кинофестиваля

Об этом сообщил директор смотра Тьерри Фремо на внеочередной пресс‐конференции, посвященной открытию 71‐го международного кинофестиваля в Каннах.

Эта новость вызвала резонанс в обществе, но Фремо ответил, что удивлен тем, что людям, причастным к искусству, так важна эта новость.

"Ужасно, что это для кого-то так важно. Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть фильмы", — говорится в сообщении Тьерри Фремо.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире.

Международный кинофестиваль 2018 года проходит с 8 по 19 мая во Франции.