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Евгений Конышев

Грузинская полиция заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты

© Sputnik Alexander Imedashvili
Новости
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)
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Георгиевская ленточка - символ уважения к исторической памяти, акция родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Сотрудников Секции интересов России в Грузии не допускали на торжества в честь Дня Победы, проходившие в Тбилиси, до тех пор, пока дипломаты не сняли с груди прикрепленные георгиевские ленточки, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Мальчик на праздничном мероприятии в Сеуле, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© Sputnik . Alexandr Garmaev
"Бессмертный полк" в городах Европы, Америки и Азии
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Представители патрульной полиции не допускали на территорию праздника российских дипломатов.

В парк также не были допущены представители оппозиционных политических сил.

Некоторые присутствующие в парке люди призывают правоохранителей "наказать" участников акции "Бессмертный полк".

С 2011 года в Грузии действует "Хартия свободы", запрещающая коммунистическую символику.

Закон не распространяется на частных лиц, однако советской символики не должно быть на имуществе, принадлежащем государству и местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.

С 2016 года акция "Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" по всей России и многим уголкам мира при координации Роспатриотцентра и Россотрудничества и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Георгиевская ленточка за рубежом
© RIA Novosti
Георгиевская ленточка за рубежом
Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)

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