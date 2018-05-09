Грузинская полиция заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Сотрудников Секции интересов России в Грузии не допускали на торжества в честь Дня Победы, проходившие в Тбилиси, до тех пор, пока дипломаты не сняли с груди прикрепленные георгиевские ленточки, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.
Представители патрульной полиции не допускали на территорию праздника российских дипломатов.
В парк также не были допущены представители оппозиционных политических сил.
Некоторые присутствующие в парке люди призывают правоохранителей "наказать" участников акции "Бессмертный полк".
С 2011 года в Грузии действует "Хартия свободы", запрещающая коммунистическую символику.
Закон не распространяется на частных лиц, однако советской символики не должно быть на имуществе, принадлежащем государству и местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.
С 2016 года акция "Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" по всей России и многим уголкам мира при координации Роспатриотцентра и Россотрудничества и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".