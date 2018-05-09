Пашинян: Ереван готов наладить отношения с Турцией без предусловий

Премьер-министр Армении отметил, что предпосылками отношений двух стран не должны служить отношения с третьей страной.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван по-прежнему готов установить отношения с Анкарой без предварительных условий, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян отметил, что Турция выдвигает предусловия Армении.

© Sputnik . Asatur Yesayants Премьером Армении избрали лидера оппозиции Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении также считает, что предпосылками отношений двух стран не должны служить отношения с третьей страной.

Пашинян также подчеркнул, что правительство Армении остается верным процессу международного признания геноцида армян.

По словам Пашиняна, принципиальные позиции Еревана в отношении процесса признания геноцида армян не связаны с отношениями Турции и Армении, а лишь направлены на борьбу с массовым уничтожением людей и преступлениями против человечества.

По словам Пашиняна, процесс признания связан с необходимостью предотвратить новые геноциды.