Пашинян: Ереван готов наладить отношения с Турцией без предусловий

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван по-прежнему готов установить отношения с Анкарой без предварительных условий, сообщает Sputnik Армения.
Пашинян отметил, что Турция выдвигает предусловия Армении.
Премьер-министр Армении также считает, что предпосылками отношений двух стран не должны служить отношения с третьей страной.
Пашинян также подчеркнул, что правительство Армении остается верным процессу международного признания геноцида армян.
По словам Пашиняна, принципиальные позиции Еревана в отношении процесса признания геноцида армян не связаны с отношениями Турции и Армении, а лишь направлены на борьбу с массовым уничтожением людей и преступлениями против человечества.
По словам Пашиняна, процесс признания связан с необходимостью предотвратить новые геноциды.