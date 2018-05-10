Израиль атаковал десятки иранских военных объектов в Сирии

Среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс" у границы.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Авиация Израиля в ответ на ночной ракетный обстрел атаковала десятки иранских объектов в Сирии и батареи ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля.

© Sputnik . Михаил Воскресенский ПВО Сирии отразила ракетный удар Израиля

Как утверждается в военной сводке, цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства.

Среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс" у границы.

"Также был уничтожен автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю", — заявили военные, добавив, что иранские силы использовали для обстрела передовых позиций израильских войск на Голанских высотах реактивные снаряды типа "Град" и "Фаджр-5".

Кроме того, ударам подверглись несколько зенитно-ракетных установок. Сирийские зенитчики, по словам представителя армии, проигнорировали призыв не мешать операции, и в ответ на огонь с земли авиация нанесла удары по нескольким комплексам типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17.

Официальный представитель вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

Около полуночи израильские военные заявили, что находящиеся в Сирии иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах. Как заявил представитель армии, часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол".