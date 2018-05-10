МАГАТЭ: Тегеран соблюдает обязательства по ядерному соглашению

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Тегеран соблюдает свои обязательства по ядерной сделке, сообщает РИА Новости.
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано отметил, что агентство внимательно следит за ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соблюдения Ираном своих обязательств.
В своем сообщении Амано также подчеркнул, что Иран находится под самым жестким в мире режимом ядерных проверок по СВПД.
Иран и шестерка международных государств-посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.
Участники соглашения приняли СВПД. Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.
Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.