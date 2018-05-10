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Эмманюэль Макрон

Макрон: Франция намерена и далее соблюдать иранское ядерное соглашение

© AFP 2018 / Frederick FLORIN
Новости
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Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран "проявить сдержанность" в ответ на решение США выйти из ядерного соглашения.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Во время телефонного разговора президента Франции с иранским лидером Макрон заверил Роухани в том, что Франция продолжит соблюдать иранское соглашение по ядерной сделке, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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В коммюнике Елисейского дворца сообщается, что президент Франции напомнил о совместном заявлении глав государств и правительств Франции, Великобритании и Германии и о намерении Франции продолжать соблюдение договора по иранской ядерной программе во всех его аспектах.

Макрон также подчеркнул важность того, чтобы Иран делал то же самое.

Ранее лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран "проявить сдержанность" в ответ на решение США выйти из ядерного соглашения.

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