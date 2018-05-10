Макрон: Франция намерена и далее соблюдать иранское ядерное соглашение

Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран "проявить сдержанность" в ответ на решение США выйти из ядерного соглашения.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Во время телефонного разговора президента Франции с иранским лидером Макрон заверил Роухани в том, что Франция продолжит соблюдать иранское соглашение по ядерной сделке, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Ядерный суицид: США уничтожают сделку с Ираном и остатки своей репутации

В коммюнике Елисейского дворца сообщается, что президент Франции напомнил о совместном заявлении глав государств и правительств Франции, Великобритании и Германии и о намерении Франции продолжать соблюдение договора по иранской ядерной программе во всех его аспектах.

Макрон также подчеркнул важность того, чтобы Иран делал то же самое.

Ранее лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран "проявить сдержанность" в ответ на решение США выйти из ядерного соглашения.