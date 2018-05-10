Досрочный чемпион Абхазии: "Нарт" стал лучшей футбольной командой 2018 года

По результатам 10 туров Чемпионата Абхазии, сухумский "Нарт" набрал 27 очков и стал недосягаемым для соперников.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Столичный "Нарт" стал Чемпионом XXV розыгрыша первенства Абхазии по футболу по результатам игры с "Гагрой", состоявшейся на стадионе "Динамо" 8 мая.

Матч команд, занимавших первое и второе место, закончился победой "Нарта" со счетом 3:1.

По результатам 10 туров Чемпионата Абхазии, сухумский "Нарт" набрал 27 очков и стал недосягаем для соперников.

Перед чемпионским матчем у "Гагры" было 19 очков, и у нее еще оставались шансы на первое место, "Нарт" был впереди с отрывом в пять очков. Учитывая, что первенство 2018 будет состоять только из 12 туров, столичная команда досрочно обеспечила себе титул лучшей команды.

"В игре с "Гагрой" у нас было много моментов у чужих ворот, так как, играя дома, стараемся владеть инициативой на поле. Мы знали, что победа в этом матче позволит нам стать чемпионами, делали все, что могли для того, чтобы достичь этой цели", — сказал игрок "Нарта" Лаша Когония.

Футболист подчеркнул, что игра с "Гагрой" была важна еще и потому, что в "Нарте" много травмированных, и в оставшихся двух турах команде было бы тяжелее достичь чемпионства.

"Игра была, с одной стороны, нервной, с другой — интересной. В первом тайме нам не удалось забить гол. Тренер Исмаил Ферас немного поменял нашу тактику на второй тайм и сам вышел на поле. Мы смогли забить три гола и стать чемпионами, чему очень рады", — сказал Когония.

В XXV туре Чемпионата Абхазии по футболу принимает участие семь команд: сухумские "Нарт" и "Динамо", "Рица" из Гудауты, "Афон" из Нового Афона, "Ерцаху" из Очамчыры, галский "Самурзакан" и "Гагра".