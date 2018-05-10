23:47 10 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Финал чемпионата Абхазии по футболу. Команда Нарт. Архивное фото

Досрочный чемпион Абхазии: "Нарт" стал лучшей футбольной командой 2018 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
59 0 0

По результатам 10 туров Чемпионата Абхазии, сухумский "Нарт" набрал 27 очков и стал недосягаемым для соперников.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Столичный "Нарт" стал Чемпионом XXV розыгрыша первенства Абхазии по футболу по результатам игры с "Гагрой", состоявшейся на стадионе "Динамо" 8 мая.

Матч команд, занимавших первое и второе место, закончился победой "Нарта" со счетом 3:1.

II этап X Международного детско-юношеского турнира по футболу – Мемориал Валентина Бубукина
© VK/Футбольные турниры в Дагомысе, г.Сочи
Футболисты из Абхазии выиграли турнир имени Валентина Бубукина в Дагомысе

По результатам 10 туров Чемпионата Абхазии, сухумский "Нарт" набрал 27 очков и стал недосягаем для соперников.

Перед чемпионским матчем у "Гагры" было 19 очков, и у нее еще оставались шансы на первое место, "Нарт" был впереди с отрывом в пять очков. Учитывая, что первенство 2018 будет состоять только из 12 туров, столичная команда досрочно обеспечила себе титул лучшей команды.

"В игре с "Гагрой" у нас было много моментов у чужих ворот, так как, играя дома, стараемся владеть инициативой на поле. Мы знали, что победа в этом матче позволит нам стать чемпионами, делали все, что могли для того, чтобы достичь этой цели", — сказал игрок "Нарта" Лаша Когония.

Футболист подчеркнул, что игра с "Гагрой" была важна еще и потому, что в "Нарте" много травмированных, и в оставшихся двух турах команде было бы тяжелее достичь чемпионства.

"Игра была, с одной стороны, нервной, с другой — интересной. В первом тайме нам не удалось забить гол. Тренер Исмаил Ферас немного поменял нашу тактику на второй тайм и сам вышел на поле. Мы смогли забить три гола и стать чемпионами, чему очень рады", — сказал Когония.

В XXV туре Чемпионата Абхазии по футболу принимает участие семь команд: сухумские "Нарт" и "Динамо", "Рица" из Гудауты, "Афон" из Нового Афона, "Ерцаху" из Очамчыры, галский "Самурзакан" и "Гагра".

По теме

Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу
Суперкубок Абхазии разыграют ФК "Нарт" Сухум и ФК "Афон"



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Мобильные телефоны, архивное фото
    На связи

    Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией начали отрабатывать на уровне операторов связи обеих стран.

  • Ленточки в цветах латвийского флага
    Флаг как провокация

    Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.

  • Роландас Паксас
    Политическая реабилитация

    Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.

  • Президент Игорь Додон
    Новый статус

    Молдова может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент республики Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Наряды и ковровая дорожка: открылся 71 Каннский международный кинофестиваль
Почетные проводы полицейских собак в Эквадоре
Почетные проводы полицейских собак в Эквадоре
Массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны
Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

Соцсети

Sputnikabkhazia