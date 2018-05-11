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Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства из-за политики Меркель

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
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Меркель неоднократно критиковали за ее миграционную политику после того, как она в 2015 году приняла решение впустить в страну сотни тысяч беженцев.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Немецкий модельер Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства Германии, если канцлер Ангела Меркель не изменит миграционную политику, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью модельера французскому еженедельнику Le Point.

"Ей правда нужно было говорить, что (Германии) необходимо принять один миллион мигрантов, в то время как Франция, называющая себя главной защитницей прав человека, согласилась принять только 30 тысяч?" — сказал он, отметив, что канцлер вызывает у него отвращение.

Мигранты из Ливии
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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Лагерфельд также обвинил канцлера Германии в том, что из-за ее политики в бундестаг попали неонацисты.

"Партии "Альтернатива для Германии" не существовало, и все же одной фразой она сделала ее появление возможным, оттолкнув два миллиона избирателей и посылая сотню этих неонацистов в парламент", — отметил Лагерфельд.

По результатам парламентских выборов 2017 года, в бундестаг прошла правая партия "Альтернатива для Германии", основанная в 2013 году. Она получила в парламенте 94 места, став третьей по числу мандатов.

Меркель неоднократно критиковали за ее миграционную политику после того, как она в 2015 году приняла решение впустить в страну сотни тысяч беженцев. В сентябре федеральный канцлер Германии заявила, что миграционный кризис двухлетней давности "не может и не будет повторен".

Теги:
модельер, миграция, Ангела Меркель, Карл Лагерфельд, Германия



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