Как она устояла: ученые раскрыли секрет Пизанской башни

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Группа итальянских и британских исследователей раскрыла многолетний секрет устойчивости Пизанской башни, сообщает портал "N+1".

Как выяснили геологи и инженеры, Пизанская башня обязана своей аномальной устойчивостью взаимодействию между жесткой структурой самой башни и мягким грунтом, который изначально и стал причиной ее наклона.

Геологи и инженеры из Италии и Великобритании под руководством Камилло Нути (Camillo Nuti) из Третьего университета Рима внимательно изучили свойства конструкции самой башни и грунта, на котором она стоит, и пришли к выводу, что значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благородя чему архитектурное сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков, считают исследователи.

Пизанская башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Башня строилась почти два века — с 1173 по 1360 год. Еще во время строительства из-за ошибок при проектировке и неравномерной структуры слишком мягкого грунта башня стала наклоняться. Тем не менее, строительство довели до конца, после чего башня продолжала медленно наклоняться. Максимальный крен постройки достигал 5,3 градуса, однако сейчас фундамент башни укрепили, и ее наклон оценивается примерно в 3,5 градуса.