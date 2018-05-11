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Скульптура Поддержка (Support) работы итальянского художника Лоренцо Куинна, созданная специально для Венецианской биеннале 2017 года, в Венеции.

Власти Венеции решили избавиться от туристического мусора

© Sputnik . Сергей Мамонтов
Новости
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Несмотря на действующие в Венеции штрафы, туристы оставляют горы оберток и тары от еды, купленной на вынос, у достопримечательностей.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Власти Венеции запретили открывать новые точки с едой на вынос в течение ближайших трех лет, чтобы снизить количество мусора, оставляемого туристами, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Они объяснили свое решение тем, что гости города оставляют у исторических достопримечательностей большое количество оберток и тары. Кроме этого, несмотря на штрафы, туристы нередко кормят голубей едой, купленной на вынос.

Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, для уже работающих точек общепита также начнут действовать новые правила. Их обяжут собирать мусор у достопримечательностей, рядом с которыми они расположены, поставить мусорные баки и организовывать туалеты для туристов.




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