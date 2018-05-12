Посетителей сочинского ТРЦ "МореМолл" эвакуировали прошлой ночью

Предположительно, кто-то из посетителей обнаружил подозрительный предмет. Правоохранители оцепили территорию, а кинологи обследовали здание торгового центра.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Посетителей и работников ТРЦ "МореМолл", расположенного в Центральном районе Сочи, пришлось эвакуировать из здания вечером 11 мая, сообщает портал "Живая Кубань".

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в УВД по городу Сочи поступило сообщение о подозрительном предмете, выброшенном в один из мусорных баков.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, кинологи и сотрудники МЧС. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

В 20:40 оцепление было снято, полицейские проводят проверку по данному факту.