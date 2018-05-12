Два туза, два короля: Александр Шоуа выступил на шоу "Три аккорда"

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Композитор и певец Александр Шоуа участвует в третьем сезоне музыкального шоу "Три аккорда" на Первом канале.
Первой песней Александра на шоу стала "Девушка в платье из ситца". Музыкант сидел за барабанами и напевал известные строки:
"Был бы ты лучше слесарь,
Или какой-нибудь сварщик,
Ну, в крайнем случае, милиционер,
Но только не барабанщик".
В третьем сезоне судьями выступают певец и поэт Александр Новиков, поэтесса Лидия Козлова (Танич), певец Сергей Трофимов и Александр Розенбаум.
Жюри оценило выступление Александра Шоуа "двумя тузами, двумя королями".
"Мне понравился этот номер. И понравился этот парень. Было все очень симпатично и я ставлю туза", — сказала Лидия Козлова.
Третий сезон музыкальной телепередачи "Три аккорда" на Первом канале стартовал 11 мая. Проект охватывает многообразие жанров: городской романс, авторская песня, киношлягер, творчество русской эмиграции XX века и другие.