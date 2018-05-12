Два туза, два короля: Александр Шоуа выступил на шоу "Три аккорда"

Третий сезон музыкальной телепередачи "Три аккорда" на Первом канале стартовал 11 мая.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Композитор и певец Александр Шоуа участвует в третьем сезоне музыкального шоу "Три аккорда" на Первом канале.

Первой песней Александра на шоу стала "Девушка в платье из ситца". Музыкант сидел за барабанами и напевал известные строки:

"Был бы ты лучше слесарь,

Или какой-нибудь сварщик,

Ну, в крайнем случае, милиционер,

Но только не барабанщик".

В третьем сезоне судьями выступают певец и поэт Александр Новиков, поэтесса Лидия Козлова (Танич), певец Сергей Трофимов и Александр Розенбаум.

Жюри оценило выступление Александра Шоуа "двумя тузами, двумя королями".

"Мне понравился этот номер. И понравился этот парень. Было все очень симпатично и я ставлю туза", — сказала Лидия Козлова.

Третий сезон музыкальной телепередачи "Три аккорда" на Первом канале стартовал 11 мая. Проект охватывает многообразие жанров: городской романс, авторская песня, киношлягер, творчество русской эмиграции XX века и другие.