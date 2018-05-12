Американцы заявили, что "засекли" российских бомбардировщиков у Аляски

Бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне ПВО близ Аляски, заявили в воздушно-космической обороне Северной Америки (NORAD), сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Free Beacon.

"Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", — заявил The Washington Free Beacon представитель командования Скотт Миллер.

По его словам, два Ту-95 вошли в двухсотмильную (320 километров) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Как сообщало Минобороны, Ту-95МС в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В частности, они отработали дозаправку в воздухе. Самолеты сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35.