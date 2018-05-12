Facebook задумался о собственной криптовалюте

В компании Facebook начали изучать блокчейн-технологии около года назад.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Руководство социальной сети Facebook рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты, с помощью которой пользователи смогут осуществлять электронные платежи, сообщает портал "360tv".

Такая идея руководству Facebook пришла еще год назад, а на прошлой недели был расширен штат сотрудников, которым поручено заниматься данным направлением.

Предполагается, что на осуществление задумки может уйти несколько лет. Помимо оплаты блокчейн могут задействовать для повышения безопасности пользовательских данных.

Официального подтверждения информации об инициативе Facebook пока нет.

Ранее глава Facebook заявил о запуске новой функции, которая позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания.