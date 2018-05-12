"В медузе осьминог": Сергей Безруков прочитал текст осетинского рэпера

Песня "Медуза" осетинского рэпера Matrang вошла в ТОП-5 самых популярных на iTunes.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков стал гостем вечернего шоу Василия Вакуленко, знакомого фанатам под именем Баста (Наггано), и под аккомпанемент самого ведущего прочитал популярный текст исполнителя из Осетии Matrang, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Баста выложил запись с эфира в своем Instagram аккаунте.

Публикация от ᴍ ᴀ ᴛ ʀ ᴀ ɴ ɢ (@matrang_mg) 11 Май 2018 в 11:05 PDT

Знакомый миллионам голос Безрукова произносит:

"Отпечатки на руках, заводной магнитофон.

Время — тихая вода, утекающая вон.

Кто не видит в небе знак — потеряет восемь ног.

Снова в мире пустота, а в медузе осьминог."

"Вот уж никогда не мог подумать, что сам Сергей Безруков когда-нибудь прочитает мои стихи", — подписал видеоролик Matrang.

В эфир телешоу "GazLive" известный рэпер приглашает гостей и задает им вопросы от поклонников.