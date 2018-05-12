"В медузе осьминог": Сергей Безруков прочитал текст осетинского рэпера

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков стал гостем вечернего шоу Василия Вакуленко, знакомого фанатам под именем Баста (Наггано), и под аккомпанемент самого ведущего прочитал популярный текст исполнителя из Осетии Matrang, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Баста выложил запись с эфира в своем Instagram аккаунте.
Знакомый миллионам голос Безрукова произносит:
"Отпечатки на руках, заводной магнитофон.
Время — тихая вода, утекающая вон.
Кто не видит в небе знак — потеряет восемь ног.
Снова в мире пустота, а в медузе осьминог."
"Вот уж никогда не мог подумать, что сам Сергей Безруков когда-нибудь прочитает мои стихи", — подписал видеоролик Matrang.
В эфир телешоу "GazLive" известный рэпер приглашает гостей и задает им вопросы от поклонников.