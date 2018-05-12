Коалиция США нанесла удар по сирийской деревне

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне на юге сирийской провинции Эль-Хасаке, погибли восемь мирных жителей, сообщает РИА Новости со сслыкой на сирийское гостелевидение.

В начале мая агентство SANA сообщало об ударе коалиции по поселению Аль-Фадель в той же провинции Эль-Хасаке. Тогда погибли ее менее 25 человек.

Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные сирийцы. Как неоднократно отмечал российский МИД, эти действия совершаются без согласия и координации с официальным Дамаском и без резолюции Совета Безопасности ООН.

В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.