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Робот SpotMini

Дай лапу: Boston Dynamics будет продавать роботов с 2019 года

© Фото: steemit
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Один из крупнейших производителей знакомых всем по YouTube роликам роботов, наконец решился запустить их в продажу.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Основатель компании Boston Dynamics Марк Рэйберт объявил на конференции в Беркли, что компании с 2019 года собирается начать продавать робота SpotMini, похожего на собаку, сообщает портал "24 Мир".

SpotMini может самостоятельно свободно передвигаться, преодолевая препятствия, шагать по лестницам и даже открывать дверь в сложных обстоятельствах. Он весит около 30 кг и может работать без подзарядки около 1,5 часов.

О цене "питомцев" пока не говорят. Однако, известно, что последний прототип подешевел по сравнению с предыдущим раз в десять.

Компания Boston Dynamics занимается созданием роботов с 1992 года. Главными заказчиками компании до недавних пор были американские военные.

К творениям разработчиков Boston Dynamics относится и другой известный робот, человекоподобный Atlas высотой 1,5 м и весом около 75 кг. Он умеет бегать, прыгать и даже кувыркаться.




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