Россия запросила у Франции информацию о гражданстве нападавшего в Париже

Инцидент произошел около 22.00 по московскому времени в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Россия запросила у Франции подтверждение гражданства молодого человека, нападавшего в субботу вечером на прохожих людей в Париже, сообщает РИА Новости.

В сообщении издания говорится, что посольство России во Франции запросило французские власти о гражданстве мужчины, так как ранее сообщалось, что мужчина, набросившийся с ножом на прохожих, является выходцем из Чечни 1997 года рождения.

Затем французские СМИ писали о том, что преступник — гражданин Франции.

По последним данным, мужчина, напавший на прохожих в Париже, получил французское гражданство в 2010 году, пишет RT.

По данным издания, злоумышленника звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года.

Инцидент произошел около 21.00 в субботу недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов.