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Полиция Парижа. 12 мая 2018

Россия запросила у Франции информацию о гражданстве нападавшего в Париже

REUTERS / Reuters TV
Новости
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Инцидент произошел около 22.00 по московскому времени в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Россия запросила у Франции подтверждение гражданства молодого человека, нападавшего в субботу вечером на прохожих людей в Париже, сообщает РИА Новости.

В сообщении издания говорится, что посольство России во Франции запросило французские власти о гражданстве мужчины, так как ранее сообщалось, что мужчина, набросившийся с ножом на прохожих, является выходцем из Чечни 1997 года рождения.

Затем французские СМИ писали о том, что преступник — гражданин Франции.

По последним данным, мужчина, напавший на прохожих в Париже, получил французское гражданство в 2010 году, пишет RT.

По данным издания, злоумышленника звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года.

Инцидент произошел около 21.00 в субботу недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов.

Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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