"Запорожец" из Владикавказа стал призером чемпионата Европы

После победы на конкурсе в самой сложной номинации, автомобиль вернется в столицу Северной Осетии.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Созданный жителем Владикавказа Сергеем Мусаиловом тюнингованный автомобиль "Запорожец" занял третье место на чемпионате Европы по автозвуку, мультимедиа и тюнингу, который прошел в австрийском Зальцбурге, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Найденный на свалке желтый "Запорожец" Сергеей Мусаилов реконструировал совместно с друзьями.

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В чемпионате принимали участие 400 автомобилей из 28 стран Европы.

Машина, получившая название "ZERO", претерпела 1400 изменений и смогла войти в число призеров в самой сложной номинации — троеборье.

"Мы были для Европы, как черт из табакерки. Для сравнения: у немецкого "Форда", ставшего "золотым", изменений в два раза меньше", — рассказали члены экипажа автомобиля Сергей Мусаилов и Сослан Албегов.

В капоте машины жюри конкурса обнаружило не только домкрат, дорожные знаки и инструменты, но и набор для загородного шашлыка и барбекю. Судьи также оценили специальную кнопку, после нажатия на которую в стаканы полился "кавказский коктейль".

"Запорожцем" стал единственным представителем российского автопрома на конкурсе в Европе.

Можно сказать, что грамотный тюнинг легендарной советской модели и помог ей стать бронзовым призером на европейском первенстве.