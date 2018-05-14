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Завод Агросила-Молоко в Набережных Челнах

Роспотребнадзор исследовал молочную продукцию на наличие фальсификатов

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
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Проверка, проведенная в соответствии с поручением правительства, касалась 250 федеральных и региональных брендов.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Роспотребнадзор определил уровень использования немолочных жиров в молоке и твороге, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Исследования молочных продуктов было поручено правительством и касалось следующих категорий продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности.

Всего ведомство исследовало около 250 федеральных и региональных брендов.

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© Sputnik Томас Тхайцук
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Роспотребнадзор отмечает, что фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%.

Результаты исследований молочной продукции, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям. Выявленные несоответствий творожных продуктах говорят о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения.

В сообщении также уточняется, что одной из составляющих проведенной проверки было выявление наличия антибиотиков в продуктах.

Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти — творога и двух — сливочного масла.

В ходе исследований не были обнаружены пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий, добавляется в сообщении.




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