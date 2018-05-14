Президент России и глава МАГАТЭ обсудят сохранение ядерной сделки

Российский лидер отметил, что Россия выполняет все обязательства по линии МАГАТЭ и следует всем ограничениям на распространение оружия массового уничтожения.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава МАГАТЭ Юкия Амано на двусторонней встрече обсуждают сохранение иранской ядерной сделки, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже сейчас идет двусторонняя встреча президента Путина с генеральным директором МАГАТЭ Амано, который здесь находится в связи с его участием в десятом международном форуме "Атомэкспо"… Очень важный форум, но еще, наверное, важнее беседа с Путиным. Вы знаете ситуацию, связанную с выходом Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, вы знаете намерение РФ, других стран — Германии, Франции, Великобритании — оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность. И как раз все эти вопросы сейчас и обсуждаются на двусторонке с господином Амано", — сказал Песков журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Ядерный суицид: США уничтожают сделку с Ираном и остатки своей репутации