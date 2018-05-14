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Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран

Президент России и глава МАГАТЭ обсудят сохранение ядерной сделки

© Sputnik . Сергей Мамонтов
Новости
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Российский лидер отметил, что Россия выполняет все обязательства по линии МАГАТЭ и следует всем ограничениям на распространение оружия массового уничтожения.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава МАГАТЭ Юкия Амано на двусторонней встрече обсуждают сохранение иранской ядерной сделки, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже сейчас идет двусторонняя встреча президента Путина с генеральным директором МАГАТЭ Амано, который здесь находится в связи с его участием в десятом международном форуме "Атомэкспо"… Очень важный форум, но еще, наверное, важнее беседа с Путиным. Вы знаете ситуацию, связанную с выходом Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, вы знаете намерение РФ, других стран — Германии, Франции, Великобритании — оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность. И как раз все эти вопросы сейчас и обсуждаются на двусторонке с господином Амано", — сказал Песков журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано отметил, что агентство внимательно следит за ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соблюдения Ираном своих обязательств.

Амано также подчеркнул, что Иран находится под самым жестким в мире режимом ядерных проверок по СВПД.




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