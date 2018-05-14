В Сочи встретятся лидеры стран ЕАЭС

В рамках саммита в Сочи в понедельник 14 мая состоятся заседания Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Саммит Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран, входящих в ЕАЭС стартует в понедельник к Сочи, пишет Sputnik Армения.

В сообщении говорится, что в переговорах примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, в качестве гостя саммит посетит лидер Молдовы.

После этих встреч ожидается заседания Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе. Лидеры стран также примут участие в заседаниях.

На саммите планируется рассмотреть целый ряд важных вопросов. В частности, наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.