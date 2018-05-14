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Кто кого: эксперты сравнили многоцелевые истребители России и Америки

© Sputnik . Владимир Сергеев
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Американское аналитическое издание сравнило технические возможности воздушного оружия России и Америки.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Многоцелевой американский истребитель F-22 Raptor считался лучшим воздушным оружием до тех пор, пока Россия не разработала истребитель пятого поколения Су-57, пишет РИА Новости со ссылкой на статью издания The National Interest.

По мнению экспертов, после того как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он станет полноправным конкурентом для "Раптора". Отмечается, что этот двигатель — "Изделие 30" — обладает силой тяги около 15 000 кгс.

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Самым главным преимуществом американского "Раптора" считалась его незаметность в воздухе, однако эксперты считают, что она может оказаться бесполезной в бою с российским истребителем после того, как российский самолет оснастят новым двигателем второго этапа, он станет полноправным конкурентом для "Раптора". 

Российский Су-57 окажется на высоте, особенно учитывая всеракурсное управление вектором тяги, считают специалисты.

Кроме того, как отмечают эксперты, Россия в принципе не верит в эффективность системы невидимости, поскольку предпочитает не скрываться от радаров, а обходить их. Боковые радары на Су-57 позволят ему обмануть американские самолеты-невидимки, которые фиксируют противника по принципу доплеровского смещения. Авторы статьи предположили, что Су-57 будут использовать тактику, в соответствии с которой самолет летит перпендикулярно к радару вражеского истребителя и оказывается в слепой зоне для F-22.

Тем не менее те самолеты, которые окажутся в видимом диапазоне, могут встретиться с F-22 в "визуальном" воздушном бою и, скорее всего, победа будет за тем самолетом, которым управляет более опытный пилот, заключает издание.



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