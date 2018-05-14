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Делегация из Абхазии посетила школу имени Владислава Ардзинба в КЧР

Делегация из Абхазии посетила школу имени Ардзинба в КЧР

© Фото : Сария Хашиг
Новости
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Школа имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в Карачаево-Черкесии в ауле Кара-Паго 1 сентября 2017 года.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазская делегация посетила школу имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в ауле Кара-Паго Карачаево-Черкесской Республики в понедельник 14 мая, рассказал председатель Госкомитета Абхазии по государственной языковой политике Батал Хагуш.

Делегация из Абхазии посетила школу имени Владислава Ардзинба в КЧР

                        ©
                    Фото :  Сария Хашиг
Делегация из Абхазии посетила школу имени Владислава Ардзинба в КЧР

"Нас пригласили на юбилей абазинского поэта Михаила Чикатуева, которому завтра исполнилось бы 80 лет. Зная о том, что в сентябре 2017 года в одном из районов КЧР открыли школу имени Владислава Ардзинба, мы ее посетили и выступили перед педагогами, учениками и их родителями", — отметил Хагуш.

Он добавил, что абхазская делегация приехала в эту школу не с пустыми руками и передала ей книги о Владиславе Ардзинба, памятные монеты, отчеканенные в его честь и к юбилею Абхазского Госуниверситета.

Ученики школы села Кара-Паго организовали ко дню рождения первого президента Абхазии концерт. В школе есть стенд с фотографиями Владислава Ардзинба и книгами о нем.

Делегация из Абхазии посетила школу имени Владислава Ардзинба в КЧР

                        ©
                    Фото :  Сария Хашиг
Делегация из Абхазии посетила школу имени Владислава Ардзинба в КЧР

"От имени ректора АГУ Алеко Гварамия мы пригласили выпускников школы на учебу в наш университет,  им бесплатно предоставим место в общежитии", — сообщил Батал Хагуш.

В состав делегации из Абхазии вошли представители МИДа республики, АбНИИ, Госкомитета Абхазии по государственной языковой политике, сотрудники и студенты Абхазского госуниверситета.




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