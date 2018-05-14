Китайский пенсионер без ног покорил вершину Эвереста

Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину 14 мая в 8.40 по местному времени.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. 70-летний китайский альпинист Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который добрался до вершины высочайшей горы в мире.

Он покорил Эверест с непальской стороны, сообщает РИА Новости.

"Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны", — сообщили агентству.

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Пожилой мужчина добрался до вершины высочайшей в мире горы с южной стороны. Как стало известно, он смог покорить Эверест лишь с пятой попытки.

Ся Боюй лишился ног после своей первой экспедиции на Эверест в 1975 году, которая прошла неудачно.

Однако это не остановило его, и он попытался покорить пик Эвереста в 2014, 2015, 2016 годах, но реализовать поставленные цели мешали плохие погодные условия, землетрясение, сход лавины.

Имеются данные, что до настоящего времени единственным человек с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетской стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.