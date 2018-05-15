Симоньян прокомментировала вторжение сотрудников СБУ в офис РИА Новости Украина

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД России призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Действия украинских властей стали местью Киева за Крымский мост, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя вторжение сотрудников Службы безопасности Украины в офис РИА Новости Украина и задержание корреспондента Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Симоньян в Twitter и добавила, что пока неизвестно, что сейчас происходит в редакции.

Позднее она сообщила, что Вышинский и его адвокат находятся на допросе в СБУ.

Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Журналистка, которая была внутри редакции, перестала выходить на связь. Кроме того, утром задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского около его дома.

В ведомстве заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации"

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.