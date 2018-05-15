18:05 15 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии Крымского моста

Поехали: Путин открыл Крымский мост

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
16810

Президент России распорядился построить мост через Керченский пролив в апреле 2014 года. Работы начались в феврале 2016 года.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.

Глава России за рулем КАМАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность, и проехал по Крымскому мосту.

До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. О готовности моста ему рассказали и.о. министра транспорта Максим Соколов и председатель совета директоров компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Аркадий Ротенберг.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

Движение поездов откроется позже — в 2019 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

  • Здание одного из центров ASAN, архивное фото
    Въезд разрешен

    С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пути от Дома правительства в министерство Экономики (15 мая 2018). Еревaн
    Примерные сроки

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.

  • Водитель грузовика FAW погиб при наезде собственного авто на проспекте Райымбека
    Трагедия на дороге

    В Алматы молодой мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, когда пытался его починить.

  • Рискуя сорваться, дети в Бишкеке мыли окна на третьем этаже школы. Видео
    Риск за чистоту

    Ученицы бишкекской школы-гимназии мыли окна на третьем этаже здания, рискуя сорваться – видео очевидцев.

  • Изготовления топливных таблеток диоксида урана
    В топку

    Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

  • Национальный банк Молдовы
    Кто не рискует…

    Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Серьезная работа

    О чем договорились президенты Беларуси и Таджикистана в результате визита Александра Лукашенко в Душанбе.

  • Ливень в Ставрополе
    Смыло дождем

    Сильные дожди и сели повредили свыше 200 домов и смыли более десятка мостов в Кашкадарьинской области Кыргызстана.

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Майские чтения

    В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

  • Здание одного из центров ASAN, архивное фото
    Въезд разрешен

    С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пути от Дома правительства в министерство Экономики (15 мая 2018). Еревaн
    Примерные сроки

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Побережье Средиземного моря в Тель-Авиве
Граффити и Ворота Рамзеса: панорамы Тель-Авива
Как строили Крымский мост.
История в кадре: как строили Крымский мост
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Дети - главные жертвы сирийской войны

Соцсети

Sputnikabkhazia