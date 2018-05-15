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Переговоры по Сирии в Астане

Лаврентьев объяснил, почему Астанинский процесс перенесли в Сочи

Sputnik
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В Астане состоялись девять раундов переговоров по Сирии. Следующая встреча назначена на июль, и состоится она в городе Сочи.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Проведение переговоров по Сирии в Сочи в июле придаст процессу новый импульс, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи "Астана-9", сообщает Sputnik Казахстан.

"Мы договорились провести следующую встречу в Сочи. Понимаем, что это выглядит несколько странно, но с учетом развития ситуации, с учетом новых реалий, мы хотим придать Астанинскому процессу новый импульс. Сместив акцент на политическую и гуманитарную составляющую. Именно сочинская площадка на этом этапе наиболее отвечает потребностям сегодняшних вызовов. Не важно, где проходит мероприятие, формат остается прежним – именно Астанинский процесс, астанинский формат", — сказал Лаврентьев.

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© Фото: Screenshot: Информационное Агентство REGNUM
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Он подчеркнул, что проведение очередного мероприятия высокого уровня Астанинского процесса в Сочи – это "всего лишь смена места проведения этого формата".

"Это не означает, что Астана — место, в котором этот процесс был рожден — перестанет существовать (перестанет принимать переговоры по Сирии – прим. авт.) Сочи мы рассматриваем как возможность вдохнуть жизнь в Астанинский процесс. Потому что в начале Астанинский процесс был создан для сопровождения режима прекращения боевых действий, для обеспечения безопасности зон деэскалации и на территории Сирии. У нас присутствует желание придать новое измерение астанинскому формату, но это не означает, что он меняет свою суть. Астанинский формат продолжает существовать", — еще раз подчеркнул Лаврентьев.

Спецпредставитель президента России по Сирии отметил, что из-за возможного отказа сирийской оппозиции принимать участие во встречах где-либо, кроме Казахстана, встречу в Сочи отменять не будут. К тому же, подчеркнул Лавреньтьев, вопросов, которые требуют решения и обсуждения на регулярной основе, достаточно много, и накапливаются они достаточно быстро.

При этом он отметил, что представители оппозиции, приехавшие в Астану, представляют лишь отдельную ее часть.

"Да, с делегацией, которая поехала и находится здесь, обсуждалось много интересного и важного. Но это представители только определенной части сирийской оппозиции, Идлиба, которая находится в первой зоне деэскалации. Есть и другая сирийская оппозиция, которая в настоящее время на Астанинский процесс не приглашается, но которая имеет право на то, чтобы их голос был услышан. Я считаю, что любой части оппозиции присваивать себе право говорить от имени всей оппозиции – это не всегда правильно. Хотя для нас, как для российской стороны, очень важен голос любой части сирийской оппозиции", — заключил Лаврентьев.

В Астане состоялись девять раундов переговоров по Сирии. Следующая встреча назначена на июль и состоится она в городе Сочи.




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