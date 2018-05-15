Медведев представил Путину структуру нового правительства

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже во вторник вечером подпишет представленный ему премьером указ о новой структуре федерального правительства.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник передал главе государства проект указа с предложениями по структуре нового правительства, сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в резиденции президента в Сочи.

Принципиальных изменений в структуре нового правительства РФ не предлагается, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С одной стороны, с учетом того, что действующая структура доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений масштабных не предлагается. С другой стороны, есть ряд важных моментов, направленных на оптимизацию системы органов исполнительной власти", — заявил Медведев.

Владимир Путин поинтересовался, когда Медведев будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве.

Глава правительства заявил, что готов будет сделать это в пятницу, для чего приедет к президенту в Сочи.

Кабинет министров РФ ушел в отставку после вступления Путина в должность президента 7 мая. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Медведева, предложенного Путиным на пост премьера.