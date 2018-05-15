Google закроет свой облачный сервис Drive

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Компания Google решила закрыть свой сервис хранения данных Google Drive и запустить вместо него сервис под новым брендом, который будет называться Google One, сообщает портал "360tv" со ссылкой на издание TechCrunch.

В нем произойдут определенные изменения, в том числе это касается цены за использование сервиса. Ее планируют снизить.

Для подписчиков Google One будет работать служба поддержки, которая ответит на вопросы по своим продуктам.

Сейчас нововведение появилось лишь в США. Позже его внедрят и в других странах. Снизят ли цены в России, не уточняется.