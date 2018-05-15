Президент России подписал указ о структуре нового правительства

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

© Sputnik . Сергей Гунеев Медведев представил Путину структуру нового правительства

Проект документа президенту незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи.

Глава кабмина рассказал, что принципиальных изменений не предлагается.

Однако, некоторые нововведения все же будут.

Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций. Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.

Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе.

Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству.

Появится должность первого вице-премьера — министра финансов.

Предыдущий кабинет министров ушел в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Медведева на должность премьера.