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Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром РФ Д. Медведевым

Президент России подписал указ о структуре нового правительства

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент РФ В. Путин и кандидат на пост премьер-министра РФ Д. Медведев приняли участие в пленарном заседании Госдумы РФ
© Sputnik . Сергей Гунеев
Медведев представил Путину структуру нового правительства

Проект документа президенту незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи.

Глава кабмина рассказал, что принципиальных изменений не предлагается.

Однако, некоторые нововведения все же будут.

  1. Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций.
  2. Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.
  3. Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе.
  4. Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству.
  5. Появится должность первого вице-премьера — министра финансов.

Предыдущий кабинет министров ушел в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Медведева на должность премьера.




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