Руководителя РИА Новости Украина этапируют в Херсон

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Украинские власти этапируют руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

© Sputnik . Максим Блинов Лавров назвал действия СБУ против РИА Новости Украина неприемлемыми

В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело Вышинского.

В понедельник СБУ устроила пять обысков в офисах РИА Новости Украина. Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого имеется гражданство России и Украины, в госизмене.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.