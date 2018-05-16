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Руководителя РИА Новости Украина этапируют в Херсон

© Sputnik . Владимир Трефилов
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (5)
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Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Украинские власти этапируют руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Здание МИД РФ
© Sputnik . Максим Блинов
Лавров назвал действия СБУ против РИА Новости Украина неприемлемыми

В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело Вышинского.

В понедельник СБУ устроила пять обысков в офисах РИА Новости Украина. Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого имеется гражданство России и Украины, в госизмене.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (5)



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