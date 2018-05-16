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Кирилл Вышинский

Акцию в поддержку Вышинского запустили в соцсетях

© Фото: Facebook/Кирилл Вышинский
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Сегодня главному редактору портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому после задержания в Киеве и объявления в государственной измене — выбирают меру пресечения в Херсоне.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Агентство МИА "Россия сегодня" запускает в социальных сетях хэштеги #ЖурналистикаНеПредательство и #ThruthNotTreason в поддержку задержанного 15 мая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина
© Sputnik . Стрингер
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Жена Вышинского рассказала, что у ее мужа "достаточно серьезные проблемы" со здоровьем, и он не может обходиться без лекарств. При этом она находится в полном неведении относительно его судьбы.

Журналиста задержали вчера утром на улице рядом с его домом. При этом долгое время было неизвестно, кто и куда его увез.

В понедельник СБУ также устроила многочасовые обыски в офисе РИА Новости Украина, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.

Служба Безопасности Украины подозревает журналиста в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. По его словам, слежка за журналистом велась на протяжении последнего года. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает случившееся местью Киева за Крымский мост.

В МИД России назвали действия украинских властей произволом. Посольство России в Киеве отправило ноту с требованием прекратить насилие над сотрудниками СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ждут жесткой реакции международных организаций на произошедшее.




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