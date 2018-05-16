Следственный комитет России возбудил дело о незаконном задержании Вышинского

По данным следствия, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "принуждали к отказу от распространения объективной информации о событиях в России и на Украине".

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после задержания сотрудниками СБУ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Дело возбуждено по статьям 144 ("Воспрепятствования законной деятельности журналиста") и 299 ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности").

Петренко напомнила, что, согласно Конвенции "О защите прав человека и основных свобод", каждый имеет право беспрепятственно выражать свое мнение, получать и распространять информацию без какого-либо вмешательства властей.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.