22:32 16 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобиль сотрудников Следственного комитета

Следственный комитет России возбудил дело о незаконном задержании Вышинского

© Sputnik . Константин Чалабов
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (6)
22 0 0

По данным следствия, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "принуждали к отказу от распространения объективной информации о событиях в России и на Украине".

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после задержания сотрудниками СБУ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Дело возбуждено по статьям 144 ("Воспрепятствования законной деятельности журналиста") и 299 ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности").

Петренко напомнила, что, согласно Конвенции "О защите прав человека и основных свобод", каждый имеет право беспрепятственно выражать свое мнение, получать и распространять информацию без какого-либо вмешательства властей.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (6)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Читайте правила!

    Авиакомпания airBaltic прокомментировала Sputnik Латвия два недавних инцидента с пассажирами, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    Скоро открытие

    В Литве на Игналинской АЭС в этом году планируют ввести в эксплуатацию комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

  • Девушка
    В зоне доступа

    Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить – этот вопрос обсудили молдавский премьер и румынский министр экономики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Просто космос: начало автомобильного движения по Крымскому мосту
Тысячи машин проехали по мосту в Крым в первый час после его открытия
Более тысячи машин за первый час: как открылась автодорожная часть Крымского моста
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Дети - главные жертвы сирийской войны

Соцсети

Sputnikabkhazia