Трамп планирует новые санкции против России из-за ракет

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

"В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", — говорится в распоряжении.

Госсекретарь Майк Помпео должен провести соответствующую работу над распоряжением совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

© Sputnik . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ Страны G7 пригрозили России ужесточить санкции

Конгресс потребовал от президента представить доклад, где должен быть план "мер" против российских чиновников, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам Америки.

В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, назвали "откровенной подтасовкой".

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу.