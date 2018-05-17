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Дональд Трамп

Трамп планирует новые санкции против России из-за ракет

© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Новости
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Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

"В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", — говорится в распоряжении.

Госсекретарь Майк Помпео должен провести соответствующую работу над распоряжением совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Московский Кремль
© Sputnik . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Страны G7 пригрозили России ужесточить санкции

Конгресс потребовал от президента представить доклад, где должен быть план "мер" против российских чиновников, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам Америки.

В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, назвали "откровенной подтасовкой".

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.



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