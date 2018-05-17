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Женские руки в наручниках

Суд Краснодара назначил няне-убийце 11 лет колонии

© Fotolia / ivanff
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Женщина убила грудного ребенка в феврале 2017 года, затем завернула тело в пакет и закопала в гараже.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Краснодарский краевой суд признал 35-летнюю Ульяну Тихомирову виновной в убийстве малолетнего мальчика, сообщает "Кубань 24".

Суд назначил ей 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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© Sputnik . Владимир Федоренко
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В сообщении говорится, что женщина была трудоустроена няней с 2016 года, она ухаживала за сыном гражданина Нигерии.

На протяжении последнего времени ребенок жил с женщиной в ее частном доме на улице Длинной в Краснодаре.

Из-за неуплаты услуг между мамой мальчика и Ульяной Тихомировой возник спор по телефону, гражданка Нигерии потребовала вернуть ребенка, а также пообещала впоследствии оплатить задолженность.

Однако 19 февраля 2017 года няня задушила мальчика, а чтобы скрыть это, положила его тело в пакет и закопала в подвальной яме гаража на территории своего двора.

После содеянного преступница позвонила в полицию, сообщив ложную информацию о том, что ребенок якобы пропал.

В ходе расследования тело мальчика обнаружили на территории гаража Тихомировой.

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