Суд выберет меру пресечения для Вышинского в четверг 17 мая

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск, а затем задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Херсонский городской суд в четверг в 12:00 по московскому времени рассмотрит меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. О предстоящем заседании сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Херсонского городского суда.

"Херсонским городским судом Херсонской области 17.05.2018 года в 12:00 будет рассматриваться ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина", — говорится в сообщении.

На сайте Херсонского городского суда пишут, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена)".

© Sputnik . Константин Чалабов Следственный комитет России возбудил дело о незаконном задержании Вышинского

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.