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СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина

Суд выберет меру пресечения для Вышинского в четверг 17 мая

Владимир Трефилов
Новости
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Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, провели восьмичасовой обыск, а затем задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Херсонский городской суд в четверг в 12:00 по московскому времени рассмотрит меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. О предстоящем заседании сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Херсонского городского суда.

"Херсонским городским судом Херсонской области 17.05.2018 года в 12:00 будет рассматриваться ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина", — говорится в сообщении.

На сайте Херсонского городского суда пишут, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена)".

Автомобиль сотрудников Следственного комитета
© Sputnik . Константин Чалабов
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Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

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