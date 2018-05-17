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Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.

Госдума приняла проект закона о контрсанкциях во втором чтении

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Третье чтение по проекту закона об ответных мерах России на санкции Запада состоится 22 мая.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Законопроект об ответных мерах России на западные санкции приняли в Госдуме во втором чтении в четверг 17 мая, сообщает РИА Новости.

Из проекта исключили позиции, из-за которых под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России санкций США и других стран.

После первого чтения документ предусматривал препятствия для работы российских компаний, капиталами которых на 25% владеют иностранцы.

Пересмотр проекта позволил защитить интересы российского бизнеса.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции ЕР Сергей Неверов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер ГД от ЕР Александр Жуков и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.



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