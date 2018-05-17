Госдума приняла проект закона о контрсанкциях во втором чтении

Третье чтение по проекту закона об ответных мерах России на санкции Запада состоится 22 мая.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Законопроект об ответных мерах России на западные санкции приняли в Госдуме во втором чтении в четверг 17 мая, сообщает РИА Новости.

Из проекта исключили позиции, из-за которых под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

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Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России санкций США и других стран.

После первого чтения документ предусматривал препятствия для работы российских компаний, капиталами которых на 25% владеют иностранцы.

Пересмотр проекта позволил защитить интересы российского бизнеса.

Третье чтение запланировано на 22 мая.