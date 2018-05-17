Госдума приняла проект закона о контрсанкциях во втором чтении

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Законопроект об ответных мерах России на западные санкции приняли в Госдуме во втором чтении в четверг 17 мая, сообщает РИА Новости.
Из проекта исключили позиции, из-за которых под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России санкций США и других стран.
После первого чтения документ предусматривал препятствия для работы российских компаний, капиталами которых на 25% владеют иностранцы.
Пересмотр проекта позволил защитить интересы российского бизнеса.
Третье чтение запланировано на 22 мая.