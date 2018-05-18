Вертолет, упавший в Ставропольском крае, пытались закопать

В среду 16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Вертолет Ми-2, упавший в Ставропольском крае, пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

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Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края.

В результате происшествия пострадал пилот, его госпитализировали.

В сообщении Следственного комитета России говорится, что на месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия.

"Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", — говорится в сообщении.

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.

