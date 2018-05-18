Сергея Скрипаля выписали из больницы

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, выписан из больницы, сообщает РИА Новости.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в английском городе Солсбери 4 марта.
Отравлена была также его дочь Юлия Скрипаль.
Происшествие спровоцировало международный скандал.
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Россия через посольство в Лондоне будет продолжать требовать предоставления возможности лично пообщаться с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.