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Олег Мамиев

Подробности гибели комбата "Пятнашки" рассказали в Донецке

© Фото : Владимир Трефилов
Новости
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Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева по прозвищу Мамай смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки, пишет РИА Новости.

Об этом представителям СМИ рассказал бывший руководитель этого подразделения с позывным Абхаз.

Абхаз сообщил, что Мамай проводил ротацию в районе подконтрольной Киеву Авдеевки.

"Мамай проводил ротацию. В результате обстрела ВСУ он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать", — сказал Абхаз.

Также сообщается, что прощание с Мамиевым пройдет в Донецкой народной республике.

Командир батальона Пятнашка Олег Мамиев
© Фото: ИБ "Пятнашка"
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР

"Олег Мамиев родом из Северной Осетии. Прощание будет здесь, в ДНР. Похороны будут там", — говорится в сообщении.

Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

Первоначально Мамиев воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях.

Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений — окраине Донецка.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



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