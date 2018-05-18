Подробности гибели комбата "Пятнашки" рассказали в Донецке

Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева по прозвищу Мамай смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки, пишет РИА Новости.

Об этом представителям СМИ рассказал бывший руководитель этого подразделения с позывным Абхаз.

Абхаз сообщил, что Мамай проводил ротацию в районе подконтрольной Киеву Авдеевки.

"Мамай проводил ротацию. В результате обстрела ВСУ он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать", — сказал Абхаз.

Также сообщается, что прощание с Мамиевым пройдет в Донецкой народной республике.

"Олег Мамиев родом из Северной Осетии. Прощание будет здесь, в ДНР. Похороны будут там", — говорится в сообщении.

Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.