Подробности гибели комбата "Пятнашки" рассказали в Донецке

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева по прозвищу Мамай смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки, пишет РИА Новости.
Об этом представителям СМИ рассказал бывший руководитель этого подразделения с позывным Абхаз.
Абхаз сообщил, что Мамай проводил ротацию в районе подконтрольной Киеву Авдеевки.
"Мамай проводил ротацию. В результате обстрела ВСУ он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать", — сказал Абхаз.
Также сообщается, что прощание с Мамиевым пройдет в Донецкой народной республике.
"Олег Мамиев родом из Северной Осетии. Прощание будет здесь, в ДНР. Похороны будут там", — говорится в сообщении.
Олег Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.
Первоначально Мамиев воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях.
Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений — окраине Донецка.
Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).