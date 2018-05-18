Путин о ситуации с задержанием Вышинского: давно такого не видел

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ангела Меркель пообещала, что обсудит эту ситуацию на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", — сказала канцлер.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.