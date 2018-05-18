Союз журналистов Абхазии: арест Вышинского говорит о слабости власти Украины

Руководителя РИА Новсти Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая и поместили под арест в Херсоне. Журналиста подозревают в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Преследование журналистов по политическим мотивам, надуманным сказкам говорит о том, что власть, политическое руководство Украины очень слабы, заявил Sputnik председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

"Украинская власть не может решить политические, социальные вопросы. Они начинают искать на кого спустить зло, создают образы журналистов-изменников родины. Если медаль или "георгиевская ленточка" становятся поводом для арестов и привлечения к суду, это демонстрирует слабость политической элиты. Ограничение работы журналистов всегда говорит об уровне демократии и свободы слова на территории Украины", — добавил он.

По мнению председателя Союза журналистов Абхазии, таким действиям надо давать отпор.

"Это вызывает сожаление и осуждение, здесь реакция журналистского сообщества должна быть в самой Украине. Они должны подать голос протеста и защищать свободу слова в стране. Хочется верить, что люди которые всегда ратовали за свободу слова и демократию в Европе продемонстрируют не только декларацию, они должны выступить в защиту журналиста. Европейская реакция и оценка быстрее может повлиять на украинскую политическую элиту для того, чтобы журналист был освобожден", — подчеркнул Руслан Хашиг.

© Sputnik . Сергей Гунеев Путин о ситуации с задержанием Вышинского: давно такого не видел

Президент России Владимир Путин 18 мая назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях ".

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.