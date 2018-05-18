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Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии

В Тулу со своей аджикой: легальные "Дары Абхазии" открыли уже третью ярмарку

© Sputnik Томас Тхайцук
Новости
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В Туле открылась ярмарка сельхозпродукции из Абхазии, Торговое представительство республики в России подтвердило, что там предложены только оригинальные продукты.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Товары из Абхазии представлены на сельскохозяйственной выставке-ярмарке в Туле, сообщил Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц в пятницу 18 мая.

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Выставка-продажа открылась в четверг 17 мая и продлиться до воскресенья 20 мая. Организаторы мероприятия, на котором помимо абхазских продуктов представлены также товары Камчатки и Краснодара, отмечают, что вход на ярмарку свободный, а перед покупкой продукты можно продегустировать. 

По словам Олега Барцыц, абхазские продукты в Туле представляет российская компания "Региональные ярмарки", которая получила разрешение использовать бренд "Дары Абхазии".

Ранее, напомнил торгпред, аналогичные выставки уже прошли в Казани и Белгороде.

"Нам удалось представить достаточно широкий спектр абхазской сельскохозяйственной продукции, в том числе, как товары небольших фермерских предприятий, так и производителей, которые принимали участие в выставках "Золотая осень" и хорошо известны на российском рынке", —  сказал Барцыц.

В частности, по его словам, туляки могут продегустировать и приобрести абхазские специи, аджику, подливы и соусы, джемы, повидло и конфитюры. Спектр товаров мог быть и шире, считает Барцыц, однако "сезонный фактор оказывает существенное влияние на торговую активность абхазских фермеров".

"С наступлением осени, думаю, будем представлять более широкий спектр товаров", — отметил он.

Торгпредство намерено продолжить сотрудничество с компанией "Региональные ярмарки".

"В то же время мы следим за качеством наших товаров. Наши представители присутствуют при формировании грузов, оформлении всего пакета документов. Таким образом, покупатели в Российской Федерации могут быть уверены, что продукция, которую мы представили, она действительно произведена в Абхазии и официально пересекла абхазско-российскую государственную границу", — сообщил Барцыц.

Российская компания "Региональные ярмарки» по соглашению с Торговым домом "Абхазия" официально уполномочена представлять и реализовывать продукцию абхазских фермеров и производителей под брендом "Дары Абхазии". Эксклюзивное право было получено компанией в марте 2018 года. Ранее в ряде российских городов выявлялись случаи продажа контрафактной продукции и незаконное использование абхазской символики и торговой марки "Дары".




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