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Свадьба Принца Гарри и Меган Марк

Свершилось: принц Гарри женился

© AFP 2018 / DOMINIC LIPINSKI
Новости
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На венчании присутствовали 600 гостей, в том числе члены королевской семьи: принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, а также сама королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Церемония бракосочетания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Принц Гарри и Меган Марк
© AFP 2018 / ARTHUR EDWARDS
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Принц Гарри прибыл в церковь в сопровождении принца Уильяма, который согласился выполнять роль шафера.

К алтарю Маркл повел ее свекор принц Уэльский Чарльз, так как за два дня до свадьбы стало известно, что отец невесты Томас Маркл по состоянию здоровья не сможет прилететь из Мексики в Великобританию.

В часовне присутствовали около 600 гостей. Помимо членов королевской семьи за венчанием наблюдали множество знаменитостей, в том числе, Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль. Бэкхемы и Клуни — близкие друзья принца Гарри.




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