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Комар

Ученые: даже один укус комара влияет на иммунитет

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В условиях лаборатории исследователи изучили работу клеток, отвечающих за проявление иммунитета после укуса комаров.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Ученые в ходе экспериментов выяснили, что даже если комар не несет никаких болезней, его слюна вмешивается в работу иммунной системы уже после первого укуса, сообщает портал "Индикатор" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Детеныши шимпанзе
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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Ежегодно 750 000 человек умирает из-за болезней, переносчиками которых становятся комары и москиты, включая лихорадку денге и малярию. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), треть населения Земли живет в районах, подверженных риску таких инфекций.

Исследования сильно затрудняет высокая специализация вируса, которая затрагивает лишь людей, не позволяя проводить эксперименты на животных.

Поэтому ученые использовали специальных гуманизированных мышей с привитыми человеческими клетками костного мозга.

Еще несколько лет назад ученые продемонстрировали, что заражение вирусом через укус или инъекцию из шприца — это вовсе не одно и то же, и разные способы доставки влияют на дальнейшее развитие болезни в организме. Укус делал лихорадку более интенсивной и похожей на то, что наблюдается при заболевании человека, включая сыпь, лихорадку и другие симптомы.

Это навело исследователей на мысль о том, что комары служат не просто "крылатыми шприцами" для инфекции, но и каким-то образом помогают инфекции. Так они начали изучать последствия комариных укусов самих по себе. Для этого четырем насекомым дозволяли вдоволь насытиться кровью нескольких анестезированных мышей, у которых затем забирали пробы крови и других тканей — через шесть и 24 часа, а также неделю спустя.

Их состав сравнивался с состоянием "некусанных" мышей контрольной группы. Это позволило заметить, что комариная слюна сама по себе вызывает целый букет неожиданных иммунных реакций. В частности, растет уровень цитокинов, сигнальных молекул воспаления; активируются Т-хелперы, участвующие в противовирусном ответе и аллергии.

Ученые считают, что такой эффект комариной слюны может играть большую роль в распространении инфекций, и собираются продолжить исследования того, как комариный укус влияет на иммунитет.




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