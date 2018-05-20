Куда податься: названы самые дружелюбные для криптовалют страны

В Берлине 28 мая стартуерт масштабная конференция BlockShow Europe 2018, в преддверии которой эксперты проводят исследования и составляют рейтинги.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Эксперты составили рейтинг 10 европейских стран, в которых к сделкам с криптовалютами и проектам по блокчейну относятся не враждебно, пишет портал "360tv".

Авторы исследования изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах.

Ретинг возглавила Швейцария, ставшая центральным хабом для криптовалютных проектов со всего мира благодаря положительной регуляторной динамике.

"Кантон Цуг, расположенный в центральной части Швейцарии, стал домом для нескольких проектов и фондов, включая Ethereum Foundation, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift", — говорится в исследовании.

Причина заключается в том, что в Швейцарии стабильная, предсказуемая и децентрализованная политическая система, низкие налоги и бизнес-правила.

На втором месте оказался Гибралтар, на третьем — Мальта.

В пятерку лидеров дружелюбных стран вошли Великобритания и Дания. Следом Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия. Замыкает список Белоруссия, которую поместили в список из-за нулевого налога до 2023 года.