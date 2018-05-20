Установлена личность прихожанина, погибшего при нападении на церковь в Грозном

Махачкалинская епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь раненным, находящимся в больнице, а также вохьмет на себя похороны погибшего прихожанина.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Установлена личность прихожанина, погибшего во время нападения на церковь в Грозном, сообщает РИА Новости со ссылкой на архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

"Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", —рассказал архиепископ.

Накануне четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного для захвата прихожан. Жертвами нападения стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали при спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".