Упустить принца: соцсети смакуют реакцию "бывшей" принца Гарри на его свадьбу

Фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая в Виндзоре, разлетелись в соцсетях с неимоверной скоростью.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. На королевской свадьбе присутствовали две бывшие девушки принца Гарри, 32‐летняя Челси Дейви и 28‐летняя Бонас.

© AFP 2018 / ARTHUR EDWARDS Свадьба года: традиции и реальность британской королевской семьи

Мисс Дейви, которая встречалась с Гарри с 2004 по 2011 год, стала мемом, вызвав шквал сочувствия и шуток о чувствах "упустившей принца".

Все семь лет после расставания принц и Дейви оставались друзьями. Она продолжала ходить вместе с Гарри на важные события королевской семьи, в том числе — составила компанию герцогу на свадьбе его брата Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской.

И теперь пользователи активно обсуждают фото Дейви, на котором очевидно, что девушка пришла не на свой праздник.

"Она выглядит, как брошенная женщина в конце серии какой-нибудь мыльной оперы", — комментируют пользователи.

Другие отметили, что, скорее всего в этот момент Челси Дэви думала, что на месте Маркл могла быть она.

Свадьба принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзоре.