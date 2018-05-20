17:34 20 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Челси Дейви

Упустить принца: соцсети смакуют реакцию "бывшей" принца Гарри на его свадьбу

© Фото: news.rambler
Новости
Получить короткую ссылку
33 0 0

Фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая в Виндзоре, разлетелись в соцсетях с неимоверной скоростью.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. На королевской свадьбе присутствовали две бывшие девушки принца Гарри, 32‐летняя Челси Дейви и 28‐летняя Бонас.

Принц Гарри и Меган Марк
© AFP 2018 / ARTHUR EDWARDS
Свадьба года: традиции и реальность британской королевской семьи

Мисс Дейви, которая встречалась с Гарри с 2004 по 2011 год, стала мемом, вызвав шквал сочувствия и шуток о чувствах "упустившей принца".

Все семь лет после расставания принц и Дейви оставались друзьями. Она продолжала ходить вместе с Гарри на важные события королевской семьи, в том числе — составила компанию герцогу на свадьбе его брата Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской.

И теперь пользователи активно обсуждают фото Дейви, на котором очевидно, что девушка пришла не на свой праздник.

"Она выглядит, как брошенная женщина в конце серии какой-нибудь мыльной оперы", — комментируют пользователи.

Другие отметили, что, скорее всего в этот момент Челси Дэви думала, что на месте Маркл могла быть она.

Свадьба принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзоре.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Открытие летнего сезона в Петергофе
Проснулись фонтаны: открытие летнего сезона в Петергофе
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia