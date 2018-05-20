Facebook добавит новую функцию для занятых пользователей

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Facebook позволит публиковать в историях аудиопосты, сообщает "360tv" со ссылкой на The Verge.
К записанной звуковой дорожке пользователи смогут добавить любой понравившийся цветовой фон, а также различные стикеры и смайлики. Первыми протестировать функцию смогут жители Индии, затем она станет доступна и для других стран.
Как пояснили в Facebook, аудиосообщения будут полезны, когда у пользователя нет времени или возможности набирать текст.
Обновления коснутся и историй в Facebook. В ближайшем будущем можно будет сделать так, чтобы они не исчезали спустя сутки, а попадали в архив, как и в Instagram.