Facebook добавит новую функцию для занятых пользователей

В историях социальной сети Facebook появится новая функция для тех, кому сложно или некогда набирать текст.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Facebook позволит публиковать в историях аудиопосты, сообщает "360tv" со ссылкой на The Verge.

К записанной звуковой дорожке пользователи смогут добавить любой понравившийся цветовой фон, а также различные стикеры и смайлики. Первыми протестировать функцию смогут жители Индии, затем она станет доступна и для других стран.

Как пояснили в Facebook, аудиосообщения будут полезны, когда у пользователя нет времени или возможности набирать текст.

Обновления коснутся и историй в Facebook. В ближайшем будущем можно будет сделать так, чтобы они не исчезали спустя сутки, а попадали в архив, как и в Instagram.